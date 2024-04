Les obres en una plaça de Montgai descobreixen un antic trull i una sitja

Les obres d’urbanització de la plaça de Ca l’Amigó de Montgai han posat al descobert un antic trull que estava cobert de runa i terra. El dipòsit, que antigament emmagatzemava oli o vi, està una mica danyat, segons va explicar el primer edil, Jaume Gilabert. Va apuntar que més de mig metre està soterrat i la resta era “aeri”, per la qual cosa el seu estat de conservació no és gaire bo malgrat que es conserva la ceràmica de la part inferior.

Aquesta troballa se suma a una altra de fa una setmana, també en unes obres, malgrat que en aquest cas es va descobrir una sitja excavada a la roca que està en perfectes condicions. “És un dipòsit excavat a la roca que té un gran valor per als veïns, perquè alguns recorden que fa cinquanta anys encara s’utilitzaven per a l’emmagatzematge del cereal”, va dir l’alcalde. Va explicar que l’objectiu és protegir-lo i fer-lo visitable amb unes vidrieres i il·luminació, mentre que amb el trull s’estudiarà què fer perquè no té tant valor. Segons Gilabert, està documentat que al municipi hi havia molts trulls, especialment a la part exterior de la muralla del poble. “Alguns tenen un gran valor patrimonial i d’altres no tant, i l’únic que podem fer és documentar-ne l’existència”, va explicar. En els últims anys s’han anat descobrint sitges i trulls en obres d’urbanització de carrers de la localitat.