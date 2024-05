Alejandro Fernández, president del PP de Catalunya: «La immersió lingüística és un fracàs»

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Quina seria la primera llei que portaria al Parlament?

Una solució immediata per a la qüestió de l’aigua que passa per continuar potenciant les dessalinitzadores, reutilitzar i regenerar l’aigua, però a curt termini només hi ha una solució: una interconnexió amb l’Ebre per fer extraccions puntuals, amb les obres necessàries al Delta per evitar-ne la regressió. No té sentit que hi hagi sobrants que s’estiguin tirant al mar.

El Hard Rock consumiria tanta aigua com una ciutat de 30.000 habitants. És compatible amb la lluita contra la sequera?

El gran consum d’aigua no ve del que pugui tenir una petita ciutat, i una política irresponsable no pot paralitzar l’economia catalana. Port Aventura podria tenir la mateixa despesa d’aigua. Algú s’imagina què seria del turisme de la Costa Daurada sense el parc?

Quines urgències hi ha a Lleida?

Introduir fons Next Generation per a la tecnificació dels regs del Canal d’Urgell. Volem donar facilitats burocràtiques a agricultors i ramaders, així com igualtat per poder competir amb els productes estrangers. Hi ha infraestructures, com l’autovia a Vielha, que també són molt importants per potenciar el turisme de muntanya i donar facilitats a l’economia limitada de la zona.

El preu de l’habitatge puja sense parar. Cal limitar-lo?

La limitació del preu del lloguer ha comportat sempre un augment dels preus. En els 8 anys de mandat d’Ada Colau a Barcelona s’han doblat.

Què proposen, aleshores?

Avalar els joves en la fiança del primer lloguer. Molts tenen capacitat per pagar la mensualitat, però les condicions inicials acostumen a ser una barrera d’entrada.

Però destinar el 30% dels ingressos al lloguer és una utopia. Com es pot pal·liar?

Millorant l’economia. Si abaixes els impostos i deflactes l’IRPF, generes més activitat econòmica i recaptes més. Els joves acabaran veient que la seua renda serà superior. L’economia planificada d’inspiració marxista enfonsa l’economia.

El castellà està perseguit?

Al carrer no hi ha problema, però està marginat a l’administració i es tracta com una llengua estrangera al sistema educatiu. Defensem una educació trilingüe, amb el mateix percentatge de català, castellà i llengua estrangera. Els ciutadans han de poder dirigir-se i rebre informació en qualsevol de les dos llengües oficials en totes les administracions públiques.

No és així ja?

En la majoria d’àmbits de la Generalitat és impossible trobar publicacions en castellà.

Canviarien el model d’immersió lingüística?

És un fracàs en qualitat educativa, i si pretén millorar l’ús social del català també està fracassant, potser per identificar-lo amb un projecte polític concret. A la televisió pública només es parla del procés.

Per què el PP té tan poca representació a Catalunya?

Vam cometre errors i els estem corregint. Tot indica que el Partit Popular es troba en disposició de ser quarta força a Catalunya.

Per què es va tardar tant a anunciar la seua candidatura?

Hi havia una negociació per integrar Ciutadans, que finalment van trencar unilateralment. En realitat només van ser deu dies de diferència.

S’ha sentit qüestionat al seu partit?

M’he sentit molt avalat públicament, per desenes de persones. He llegit que algú no hi estava d’acord, però no ho he escoltat mai públicament.

Aquest ‘algú’ és Feijóo?

No. És qui va prendre la decisió definitiva després d’escoltar tothom.