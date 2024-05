Alcaldes del Baix Segre rebutgen un metge amb antecedents policials per conduir ebri

Alcaldes del Baix Segre, en concret d’Aitona, Maials, la Granja d’Escarp, Massalcoreig, Almatret i Seròs, que des de fa setmanes exigeixen metges per a l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) per falta de professionals per a la campanya de la fruita, rebutgen el facultatiu que el departament els anava a enviar a Aitona al tenir antecedents policials per conduir ebri, entre altres presumptes delictes. La decisió de Salut va caure ahir com una bomba als ajuntaments al constatar l’historial del metge que ja ha treballat en alguns pobles de les Garrigues on va provocar reiterats indicentes (vegeu el desglossament).

Es tracta d’M.L.E.A, nascut al Sàhara i de nacional algeriana, que ja ha estat detingut diverses vegades per temes de falsificació de document públic i per conduir amb un nivell d’alcoholèmia penal, causes que ja estan sent tramitades per jutjats diferents, segons fonts pròximes al cas. De fet, també se li va instruir un atestat per conduir tenint el carnet retirat judicialment i també està denunciat per conduir sense assegurança del vehicle.

Segons l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, avui dijous havia de començar a treballar al consultori d’aquesta localitat. “Estàvem contents fins que ens ha anat arribant per diversos llocs la trajectòria professional d’aquesta persona. Evidentment, no posaré la salut dels meus veïns a les seues mans”, va indicar. L’alcalde de Seròs, on s’ubica l’ABS, Josep Antoni Romia, va remarcar que “en aquesta qüestió, tots els alcaldes anem a l’una. Aquesta situació no deixa de ser un escàndol i un despropòsit i avui a la reunió prevista amb els responsables de Salut a Lleida demanarem dimissions als resposables. Si falten metges, han de donar solucions dignes”. Van criticar que les baixes per criança es considerin temporals quan ho són de llarga durada i es van endinsar en el compromís del conseller Manel Balcells d’atendre’ls.Fonts de Salut van confirmar que aquest metge no anirà a l’ABS de Seròs i que es troba dins de la borsa de treball en què es poden presentar tots els aspirants a treballar.

Alcaldes de les Garrigues Altes alerten dels problemes que va provocar allà

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de la Granadella va incorporar a finals de gener a aquest metge procedent de Toledo per compensar les baixes de facultatius en aquestes dates. Aquesta Àrea Bàsica de Salut dona servei als municipis de Granyena, Juncosa, Bovera, el Soleràs, els Torms, Bellaguarda i Llardecans, aquest últim al Segrià.Durant el mes de març passat va fixar la seua residència a Bovera. Alcaldes de les Garrigues Altes confirmen que, encara que al principi la seua arribada es rebia amb optimisme als diferents consultoris per la falta de professionals, la seua estada a la zona va acabar sent problemàtica. Durant el període de formació no hi havia gaires dificultats. Començaven quan havia d’atendre els pacients, asseguren. “Moltes de les vegades en què viatjava ho feia sense estar en condicions i, de fet, se’l va arribar a arrestar quan conduïa borratxo un vehicle de Salut en un dels desplaçaments”, expliquen els alcaldes. En l’actualitat, segons els edils, no té ocupació, ja que, segons aquestes mateixes fonts, el seu contracte va acabar a finals del mes de març. “No sabem si se li va rescindir. El cert que és que ara no treballa.” “Hem intentat ajudar-lo perquè, certament, té un problema amb la beguda i moltes vegades hem hagut d’anar a buscar-ho el bar”, assegura un dels primers edils. Tots coincideixen que la seua estada a la Granadella, Bellaguarda i Bovera no va acabar bé, “quan era el fitxatge d’una persona jove que pintava bé, encara que hem intentat ajudar-lo amb tots els mitjans que hem pogut.”Els alcaldes de les Garrigues Altes coincideixen amb els del Baix Segre que “no es pot recórrer a un facultatiu amb aquests antecedents per cobrir baixes de professionals que s’ocupen, ni més no menys, que de la salut d’altres persones”, asseguren.Segons l’alcadesa d’Aitona, Rosa Pujol, des de Salut se li va comunicar aquesta mateixa setmana que s’havia fet un contracte d’un mes a un metge que resideix a Bovera. Se li va sol·licitar ajuda per buscar allotjament, ja que aquesta persona no té carnet de conduir.