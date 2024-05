El canal de Balaguer es desborda i inunda finques

El canal hidroelèctric de Balaguer es va desbordar ahir a la tarda en dos punts del traçat entre Vallfogona de Balaguer i Térmens, on finques de cereal i fruiters van quedar inundades. L’aigua també es va emportar la terra del talús del canal, va afectar un tram del camí Peu de la Serra i va tapar la séquia Vella de les Hortes de Térmens. Fonts d’Endesa van avançar que el cabal que circulava ahir pel canal era de 42 metres cúbics per segon i que, després de desbordar-se, es va reduir a la meitat per investigar les causes de la incidència.

L’alcaldessa de Térmens, Concepció Cañadell, va explicar que es va informar ràpidament els tècnics d’Endesa sobre els danys que estava provocant l’aigua per evitar més desperfectes. Va afegir que el compromís de la companyia elèctrica és que avui mateix s’iniciïn treballs per reparar els danys. Ahir a la nit encara es desconeixien les causes del desbordament, tot i que es podria deure a la velocitat de l’aigua pel volum del cabal i a una obstrucció per culpa d’algues en dos punts concrets del traçat, la qual cosa hauria provocat que l’aigua sobreeixís per sobre de la infraestructura.

L’ajuntament va senyalitzar ahir a la tarda el tram del camí afectat per evitar més desperfectes. Van assegurar que en mitja hora el cabal del canal ja s’havia reduït vint-i-cinc centímetres i es podria investigar si s’havien produït més afectacions en altres punts. “Si això hagués passat de nit hauria estat un desastre, perquè hauria inundat gran part de l’Horta de Térmens fins al riu Segre”, va apuntar Cañadell. Endesa va descartar ahir una ruptura o esquerda a la infraestructura hidroelèctrica.Per la seua part, agricultors de Térmens van assegurar que, en l’última setmana, el canal “ha anat al màxim de capacitat i molt forçat, especialment de nit”. Van assegurar que mai abans no havien vist l’aigua arribar als ponts que hi ha dins de la localitat. Van afegir que en algunes de les finques de fruiters inundades es van acumular fins a 20 centímetres d’aigua.