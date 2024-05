Ignasi Prat, número dos de la llista de Junts a Lleida: «Reflexiono a casa i cada dia m'aixeco a treballar»

detail.info.publicated PER E. BAYONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què és el que l’ha animat a ficar-se en una llista?

M’ho va demanar el president. Vinc de l’empresa privada, i tinc la impressió que cal millorar molt la gestió. He fet el pas per defensar els interessos del país, que és en un moment crucial per ser governat des de Catalunya i no des de Madrid.

Què aporta a la política qui ve de fora?

És una qüestió de sentiment. Catalunya i Lleida necessiten aportacions, i que el país es gestioni com es gestiona una empresa, sense estirar el braç més que la màniga. I cal reduir la burocràcia i passar de l’administració del no a la del sí.

Sembla que té les idees clares. Quant de temps necessita per reflexionar?

Poc: faig les reflexions a casa i cada dia m’aixeco per treballar.

A les xarxes socials es presenta com a ramader i del sector de la comunicació, que no són els més calmats...

Porto més de vint anys al sector ramader, que necessita molt per anar bé. Som al costat de la pagesia.

En els mitjans hi ha tantes falòrnies com es diu?

Amb les noves tecnologies hi ha hagut un canvi. Necessitem qualitat, i a qui l’ofereixi li anirà bé. Es tracta que el que s’expliqui sigui veritat.

No és vostè gaire actiu a les xarxes, repiula més que no pas piula.

Hi ha massa informació circulant, i amb els missatges que llança el partit és suficient. El que jo hi aporto és el punt de vista de Lleida. Necessitem una industrialització, i que aquesta sigui un referent i generi ocupació qualificada, de qualitat.

I quin tipus d’indústria necessita Lleida?

Som un referent en l’agroalimentària, però hem de canviar el xip: obrir-nos a noves indústries i potenciar la que ja hi ha. Cal que passem de ciutat de serveis a territori industrial.