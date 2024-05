Instal·laran al port de la Bonaigua un nou sistema que desencadena allaus controlades

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El departament de Territori de la Generalitat de Catalunya instal·larà per primer cop un sistema que desencadena allaus de manera controlada per a millorar la protecció de la C-28 a la Bonaigua. El projecte recollirà els treballs necessaris per aplicar un sistema de protecció actiu, diferent de l'habitual de barreres antiallaus (passiu). Aquest sistema inclou la instal·lació de tubs (explosors) en punts estratègics que expulsen gas mitjançant control remot per a desencadenar una allau, així com les canalitzacions corresponents. El Govern ha licitat la redacció del projecte per un import de 94.000 euros i les obres estan valorades en 1,5 milions d'euros.

El document definirà les actuacions necessàries per a desenvolupar un sistema d'activació controlada d'allaus, per primer cop a la xarxa viària de la Generalitat, que permetrà afavorir la mobilitat en aquest entorn. L'objectiu de l'actuació és reduir el risc que les allaus que es poden produir en aquest àmbit afectin la calçada.

El projecte inclou la instal·lació de dues unitats de protecció d'aquest tipus en un tram que abasta 1,7 quilòmetres de la C-28 i representa la primera fase d'una sèrie d'actuacions similars que s'executaran anualment a partir del 2025 amb l'objectiu de millorar la protecció contra les allaus al conjunt del Port de la Bonaigua.