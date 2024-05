Allaus per control remot al port de la Bonaigua

La Generalitat vol instal·lar màquines per provocar allaus de forma controlada al port de la Bonaigua a partir de l’any que ve. Permetran provocar la caiguda de la neu acumulada en els pendents per control remot per reduir els talls d’aquesta carretera a l’hivern per risc d’allaus. Es tracta de la tecnologia coneguda com a gazex, basada en dispositius estàtics que fan detonar gas i es fan servir en estacions d’esquí. Aquesta és la primera vegada que es planteja aplicar-ho a la xarxa viària.

El departament de Territori ha tret a concurs per 94.000 euros la redacció del projecte per desplegar aquests dispositius. Està previst instal·lar-ne en un tram d’1,7 quilòmetres, en la primera fase d’una sèrie d’actuacions anuals a partir del 2025.El cost de les obres s’estima en 1,5 milions d’euros.L’alcaldessa d’Alt Àneu, Laura Tristán, es va mostrar satisfeta. Va explicar que des del consistori han reclamat amb insistència davant de la Generalitat que les partides pressupostàries per millorar la C-28 es converteixin en projectes i obres, i considera la implantació de gazex una solució adequada per reduir els talls de la carretera per neu. “No és només una carretera per al turisme, comunica el Pallars Sobirà amb Aran, i són molts els que la utilitzen per desplaçar-se a la Val per treball o per anar a l’hospital”, va recalcar.