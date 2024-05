Mushkaa, ‘tardeo’ a l’antic Musicland, Diables i taller de grafits, a la festa major de Mollerussa

Irma Farelo, més coneguda amb el nom de Mushkaa i una de les veus més populars al panorama actual de la música urbana a Catalunya, serà la cap de cartell dels concerts que Mollerussa té programats per al cap de setmana de la festa major, que començarà dijous 16 de maig i durarà quatre dies. Serà dissabte al pavelló Pla d’Urgell cap a quarts de dotze de la nit y la seguiran a l’escenari Akelarre i el dj Marsal Ventura.

L’ajuntament de la capital del Pla ha programat més de cinquanta activitats per a la festa major d’aquest 2024, en la que també destaquen el ‘tardeo’ que organitzarà la colla del 74 a la terrassa de l’antiga discoteca Musicland o bé el gran correfoc de festa major a càrrec de l’ARF Diables de Mollerussa. Aquesta tronada tindrà lloc a la plaça Manuel Bertrand, la de l’ajuntament, la plaça Pla d’Urgell y diferents carrers del centre fins tornar a aquesta última. La mateixa colla farà un espectacle de foc inaugural el dijous a les 10 de la nit a la plaça Manuel Bertrand, que anirà seguit d’un concert a càrrec de Galàctics. A banda de la música, present tots els dies de la festa major, destaquen també una visita al campanar de l’església de Sant Jaume el dissabte al matí, organitzada per l’Esplai Gojo.

Una altra de les novetats serà l’espai Andana Jove, situat a l’antiga estació d’autobusos, on l’ajuntament ha habilitat una zona destinada als joves de la ciutat i on divendres s’organitzarà un taller de grafitis. Els artistes Ivan Egea i Estitxu Julián faran una introducció a l'art del grafit i als diferents tipus d'esprais i de difusors per després donar llibertat a qui hi participi per experimentar i fer una obra col•laborativa. L’entrada és gratuïta però l’aforament és limitat a 30 persones.

El comerç local també hi tindrà un espai, a la festa major, amb l’organització durant el dissabte al matí del 30 mercat a càrrec de la Cambra de Comerç i de Mollerussa Comercial.