'Batalla' de tractors i cotxes a Linyola

Una gimcana entre cotxes i tractors va ser un dels principals atractius de la novena Fira de la Camamilla i Tractors Antics de Linyola. Sota el nom de Rurals contra urbanites, l’activitat va consistir que diversos cotxes intentessin arrossegar diversos models de tractors. Encara que van arribar a ser quatre automòbils, van ser els vehicles agraris els que van dominar en totes les proves de força. Una altra de les proves va fer que un tractor deixés fet miques dos cotxes en qüestió de minuts. Un gran nombre de curiosos es van reunir a l’Era del Plans, escenari d’aquesta iniciativa. La jornada també va incloure una exhibició de tractors antics, a càrrec de l’Associació de Tractors Antics de Ponent.

La plaça Planell va acollir un mercat de productes de proximitat. - J.GÓMEZ

La plaça Planell va acollir les activitats més típiques de la Fira de la Camamilla, com un mercat de productes de proximitat i també parades de les entitats locals. Així, van ser presents els Gratali, els grallers del municipi, que van aprofitar les festes per celebrar els 125 anys de dos dels seus gegants, el Valeri i la Griselda. Ho van fer celebrant la primera Trobada Gegantera, que va comptar amb la participació de diferents colles com la de l’Arreu de Mollerussa o la d’Ivars d’Urgell. D’altra banda, els estudiants del municipi van portar a terme una exhibició de patchwork. Les festes, celebrades durant el cap de setmana, també van incloure un homenatge a les persones que han col·laborat durant cinquanta anys en la festa de les cassoles.