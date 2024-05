Aldi obrirà un nou supermercat a la província de Lleida

Una botiga AldiAldi / via Europa Press

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Aldi accelera la seua presència a Espanya amb l’obertura de cinc noves botigues durant el mes de juny per consolidar la seua presència al País Basc, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andalusia, segons informa en un comunicat. En concret, la cadena de supermercats, que va assolir els 440 establiments a Espanya després d’inaugurar a El Puerto de Santa María (Cadis) el passat 22 de maig, preveu continuar expandint-se el juliol i l’agost amb noves obertures a Castre Urdiales, a Gran Canària i el Garraf (Barcelona).

Respecte a les obertures de juny, la primera serà a Bilbao, al barri de Deusto, la tercera a la capital biscaïna. A mitjans de juny, la companyia intensificarà la seua expansió a Catalunya amb dos noves botigues a La Seu d’Urgell (Lleida) i Figueres (Girona), la segona regió amb més Aldi del país i en la qual espera celebrar un total de 10 noves obertures aquest 2024.

La Comunitat Valenciana serà un altre dels territoris estratègics en els quals la cadena creixerà al juny, ja que té previst inaugurar la seua primera botiga al municipi alacantí de Benisa. Al seu torn, es tracta de la primera obertura aquest any a la regió, on té previst obrir vuit noves botigues durant aquest any.