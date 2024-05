Tàrrega avança una setmana el Mercat del Vehicle d’Ocasió, l’11a edició del qual se celebrarà del 17 al 19 de maig al Parc Esportiu per no coincidir amb l’Aplec del Caragol de Lleida. Ho farà amb rècord d’expositors, un total de 18, i uns 400 vehicles, entre els quals hi haurà també automòbils híbrids i elèctrics. El certamen obrirà ja divendres al matí i inclourà un sorteig de 2.000 euros entre els compradors.