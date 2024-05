Confisquen 4.000 paquets de tabac de contraban a la duana de la Farga de Moles

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil i funcionaris de l'Agència Tributària han confiscat 4.000 paquets de tabac de contraban al recinte de la duana de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, i han detingut al conductor del vehicle que el transportava. La intervenció es va fer el dia 3 de maig a les deu de la nit i el cotxe va ser enxampat quan tornava d'Andorra pel carril verd que és per on han de passar les persones que no tenen res a declarar en aquest punt. Els agents van observar que a la part del darrera del vehicle hi havia alguna cosa sota material de neteja, roba i altres objectes. Quan ho van inspeccionar van veure unes bosses grans que contenien el tabac, valorat en uns 21.800 euros.

El detingut és el conductor, un home de 40 anys de nacionalitat armènia. El tabac estava amagat en diferents llocs del vehicle i l'home va reconèixer que era seu. La policia l'acusa de ser l'autor d'un suposat delicte de contraban de tabac.