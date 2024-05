Troben el cadàver d'una dona al canal d'Urgell a Anglesola

Vista del lloc on va ser localitzat ahir el cos sense vida al canal d’Urgell a Anglesola. - LAIA PEDRÓS

El cos sense vida d’una dona va ser trobat ahir al matí al canal d’Urgell al seu pas pel terme municipal d’Anglesola, a l’Urgell, al costat d’un pont proper a les vies del tren pròxim a l’accés a l’autovia A-2. L’avís es va rebre cap a les 10.30 hores, quan una patrulla dels Mossos d’Esquadra va veure un cos flotant al canal i mitja hora després els Bombers de la Generalitat ja havien pogut treure el cadàver de l’aigua. Segons va informar la policia catalana, es tracta d’una dona d’edat avançada, d’uns 80 anys, que inicialment no presentava indicis de criminalitat. Es va obrir una investigació per tal de determinar les causes de la mort.

Sense confirmació oficial

En aquest sentit, malgrat que al tancament d’aquesta edició les mateixes fonts van assenyalar que no hi havia una confirmació oficial, apuntaven que es podria tractar d’una veïna d’Artesa de Segre la desaparició de la qual van denunciar els seus familiars dijous a la nit al no tornar a casa, a uns 30 quilòmetres d’on va aparèixer el cos sense vida de la dona al canal. Fins al lloc també es van desplaçar agents de la divisió de la Policia Científica dels Mossos.

Els Bombers van rebre l’avís de la desaparició a Artesa de Segre cap a les 21.00 hores de dijous i es van activar efectius terrestres. Ahir al matí es va intensificar l’operatiu amb la unitat canina dels Bombers, així com l’helicòpter amb els GRAE, drons i més dotacions terrestres, fins que els Mossos van localitzar un cos al canal d’Urgell. En total, en l’operatiu de recerca van participar una quinzena d’efectius dels Bombers, a banda de la policia catalana.

En un altre ordre de coses, en un pis del carrer Sant Ruf de Lleida van trobar ahir el cos sense vida d’una dona i, a l’espera de la confirmació de l’autòpsia, tot sembla indicar que es tracta d’una mort natural. L’avís el van donar els Bombers, que van trucar a la gossera per poder accedir a l’habitatge, ja que hi havia un gos. A l’entrar, van trobar el cos sense vida de la dona. Els Mossos es van fer càrrec de les diligències. Val a recordar que fa uns dies també es va trobar un home sense vida a l’interior del seu habitatge al carrer Col·legi, a la Bordeta.