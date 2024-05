Tírvia repetirà el festival de novel·la històrica que s’ha celebrat aquest cap de setmana en aquesta localitat del Sobirà i que han visitat al voltant de 300 persones. Des de l’organització van apuntar que la quinzena d’autors participants en sis taules redones van aconseguir vendre uns 70 llibres, “la qual cosa demostra l’interès per aquest tipus de novel·la, que s’ha renovat”, va explicar Xavier Borrell, membre de l’organització. L’elecció del tema del festival es deu al caràcter històric del municipi de Tírvia, i per la figura de Guillem de Belibaste: va ser l’últim càtar capturat i ho va ser en aquesta localitat. Així mateix, durant la Guerra Civil el municipi va patir les conseqüències de ser línia de front en la batalla del front del Pallars. El poble va quedar destruït fins que Regions Devastades el va reconstruir a partir de l’any 1940. L’objectiu del festival és convertir-se en un referent de la divulgació de la novel·la històrica. Entre els autors participants hi havia Elisenda Durban, Oriol Malet, José Luis Caballero, Pedro Hache, Javier Borrell, Amparo Ferández Gómez, Fran J. Conde, Oriol García Quera, Joaquín Micó, Jesús Ávila, Javier Perelló, Jaume Albert Ollé, Ramón Valls, Emma Martí, Xavier Lahoz i Pep Coll, que va ser guardonat.