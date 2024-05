Curiositats de les eleccions a Catalunya: ERC tercera al poble de Joan Talarn, president de la Diputació, d'ERC

Esquerra va quedar diumenge com a tercera força darrere de Junts i Aliança Catalana a Bellvís, on el republicà Joan Talarn, president de la Diputació, és tinent d’alcalde i exalcalde.

ERC va obtenir en canvi els millors resultats a Llavorsí (45,5%). Es tracta del poble on exerceix com a alcalde el segon de la llista per Lleida, Josep Vidal.

Mentrestant, ERC es va imposar per només 2 vots a Junts a Torregrossa, d’on és la cap de llista, Marta Vilalta.