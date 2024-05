Un incendi destapa una plantació de marihuana a la Baronia de Rialb

Sorpresa majúscula la que es van emportar ahir els Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra que van acudir a la Baronia de Rialb per un incendi forestal. Les flames procedien d’una plantació de marihuana. La policia catalana s’ha fet càrrec de la investigació. Els responsables del cultiu van fugir abans de ser descoberts. El foc es va declarar a les 13.11 hores a la zona del Forat del Bulli, un paratge natural on es practica barranquisme aquàtic que atreu centenars de turistes. Els primers a arribar van ser veïns de les masies properes, que van ser els primers a atacar el foc. Els Bombers van activar nou dotacions terrestres i dos mitjans aeris. A les 15.00 hores el van donar per controlat i a les 17.11 hores, per extingit.

Imatge de les plantes de marihuana, encara en fase de creixement.

El foc es va originar en una plantació de marihuana les plantes de la qual es trobaven en una fase inicial de creixement. Els narcotraficants, que van fugir abans de l’arribada dels serveis d’emergència, havien habilitat una barraca i plantat almenys una tenda de campanya. Després d’extingir el foc, agents d’Investigació dels Mossos van fer una inspecció ocular per buscar proves i indicis per identificar els responsables. Ahir no constaven detencions sobre això.

La Baronia de Rialb és un dels municipis de Catalunya amb el risc més alt de patir un gran incendi, en el qual es podrien cremar fins 20.000 hectàrees de massa forestal.D’altra banda, cinc dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers van treballar ahir en un altre incendi forestal que es va declarar a la Pobla de Cérvoles, pel que sembla a causa d’una crema que es va descontrolar. Van quedar afectats uns 2.000 metres.