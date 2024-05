Empresonats per pegar i extorsionar un veí de Fraga

Tres veïns del Baix Cinca, dos homes de 42 i 21 anys i una dona de 37 amb nombrosos antecedents delictius, han estat empresonats acusats d’agredir brutalment i extorsionar un veí de Fraga a casa seua per un suposat deute econòmic. Els tres individus van ser arrestats per la Guàrdia Civil mentre que la víctima va haver de ser atesa de les lesions a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

La investigació es va iniciar la tarda del 5 de maig després que el centre de salut de Fraga alertés la Guàrdia Civil que hi havia acudit un home que presentava lesions greus, que podien ser d’una agressió i que havia de ser derivat a l’hospital Arnau de Vilanova. La víctima va explicar que havia estat agredida la matinada anterior quan diverses persones van acudir al seu habitatge, on van entrar per la força per cobrar un suposat deute. Entre amenaces i coaccions, li van portar al domicili d’un dels detinguts, on van fer trucades per telèfon per extorsionar un familiar, perquè els portés diners a canvi de cessar l’atac. Finalment, els detinguts van agafar 700 euros que portava la víctima a sobre, que va ser amenaçada pels individus amb represàlies en cas de recórrer a les forces policials.

La dona era la capitost, segons els investigadors

■ Dos de les detencions es van practicar el dia 9 i la tercera el dia 10. Els arrestats han estat empresonats pels delictes de robatori amb violència i intimidació, extorsió, coaccions, amenaces i lesions. A més, la Guàrdia Civil sospita que la dona era la capitost del grup i la instigadora de l’extorsió. Els tres detinguts compten amb nombrosos antecedents.