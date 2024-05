Lleida guanya 474 pisos turístics en un any i a Aran suposen gairebé una plaça per habitant

Lleida ha guanyat en una mica més d’un any prop de mig miler de pisos turístics amb capacitat per a 2.607 places, la qual cosa implica que ja hi ha un 30% més de places en HUT (habitatges d’ús turístic) que hotels. Segons dades de l’Agència de Turisme de la Generalitat, actualment hi ha 4.654 HUT a Lleida amb 25.102 places i 416 hotels amb 19.427 llits (dades de l’Observatori 231 de la Diputació en relació amb 2020). El gener del 2023 eren 4.090 HUT i 22.495 places.

El nombre d’habitatges d’ús turístic s’ha disparat especialment en els últims anys a la Val d’Aran, on les dades actualitzades assenyalen que concentra un 37% del total dels pisos turístics i de les places, que hi ha a Lleida. Són 1.699 HUT amb 9.345 places en un territori que té 10.496 veïns (Idescat), la qual cosa implica pràcticament una plaça de pis turístic per cada aranès (1,2).

L’oferta tensiona el mercat del lloguer, amb preus a Aran similars a Barcelona i Palma

Hi ha dos comarques en una situació aproximada: l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, on els HUT també s’han disparat fins a sumar dos places per cada tres habitants. A la Ribagorça hi ha 488 HUT amb 2.684 places i a Sobirà, 795 pisos amb 4.373 places. Els segueixen el Pallars Jussà (amb 336 HUT i 1.848 places); la Cerdanya (amb xifres desglossades sobre els sis municipis que estan a Lleida: 253 pisos turístics amb 1.392 places); la Noguera (248 pisos i 1.364 places); el Solsonès (148 pisos i 814 places); el Segrià (128 i 704); l’Urgell (82 i 451); les Garrigues (70 HUT i 385 places) i la Segarra (52 i 286), mentre que a la cua se situa el Pla d’Ur-gell, amb 24 pisos turístics i 132 places. Se’ls suma Gósol, al Berguedà i administrativament a Lleida, amb 14 pisos i 77 places. Per al conjunt dels habitatges turístics a Lleida, hi ha una plaça d’HUT per cada 18 lleidatans. La proliferació d’aquest tipus d’allotjament ha tensionat encara més el preu de l’habitatge a les zones turístiques, la qual cosa ha portat a regular tant la concessió dels permisos per part dels ajuntaments com els mateixos preus del lloguer. El Conselh d’Aran va incidir recentment en la necessitat de normativitzar el mercat. Segons les últimes dades sobre el preu del lloguer a la Val d’Aran, els arrendaments s’han estabilitzat en puntes que situen la vall en xifres similars als habitatges de l’Eixample de Barcelona o de Palma de Mallorca. La setmana passada un estudi de 45 metres quadrats costava entre 700 i 900 euros.

Retiren més de 100 anuncis a Lleida de HUT il·legals

La direcció general de Turisme va retirar l’any passat de plataformes de comercialització de pisos turístics un total de 1.330 anuncis de HUT il·legals que representaven un total de 7.360 places. A Lleida se’n van retirar una mica més de 100, que suposen el 8,3% del total de Catalunya, que implicaven el lloguer d’unes 600 places turístiques.La proliferació de pisos turístics ha portat l’administració catalana a regular el lloguer. L’última normativa va ser el decret aprovat a l’abril que preveu limitar els preus del lloguer d’habitacions i també el d’habitatges per temporada.D’altra banda, el Jussà i el Pla d’Urgell són les comarques on més increment hi ha hagut de HUT l’últim any. En el primer cas, entre gener del 2023 i aquest mes de maig s’ha disparat un 24 per cent, de 270 a 336, mentre que al Pla d’Urgell, la comarca amb menys HUT, ha passat de setze a un total de 24.