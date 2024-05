Sis busos cobreixen el trajecte entre Calaf i Manresa pel robatori de coure a Rodalies

detail.info.publicated Redacció

La línia R12 que va a Barcelona i Hospitalet de Llobregat a través de Manresa és l’única de Lleida que va quedar afectada pel robatori de coure a Rodalies diumenge. Concretament, el trajecte que discorre entre Calaf i Manresa és l’únic que no pot dur-se a terme amb tren, per la qual cosa la companyia Renfe ha habilitat un servei alternatiu amb sis autobusos amb el qual cobreix totes les freqüències que els trens duien a terme en l’esmentat tram de línia de forma diària –tres d’anada i tres de tornada.

Els autobusos fan també parada a les estacions intermèdies del trajecte ferroviari, on no arriba actualment cap tren. Es tracta de Seguers-Sant Pere Sallavinera, Aguilar de Segarra i Rajadell. Amb aquesta mesura, la companyia ferroviària prova de garantir la mobilitat als usuaris del servei malgrat les incidències, encara que aquests han vist demorar-se el temps del seu trajecte en diversos minuts, tant pel que suposa per als autobusos entrar i sortir a les zones urbanes de les diferents parades que duen a terme com la densitat de trànsit a la carretera.

Es pot destacar que, segons l’últim estudi sobre aforament de Renfe dut a terme el 2023, la R12 té uns 4.000 usuaris diaris. Centenars d’ells són lleidatans, encara que una majoria pertany a l’àrea metropolitana de Barcelona, on la línia no s’ha vist afectada. Una portaveu va explicar que els autobusos amb què es cobreix el trajecte entre Calaf i Manresa disposen de 55 places i que la seua capacitat no va ser superada en cap dels trajectes duts a terme en els dos primers dies d’afectació, al mateix temps que va assenyalar que l’ampliaria si les circumstàncies el requereixen.