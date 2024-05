Balaguer estrena un circuit de pump track al costat d'Inpacsa

La Paeria de Balaguer ha construït un circuit de pump track per a bicicletes i patins al costat del pavelló d’Inpacsa. Es tracta d’un espai amb salts i peralts que es pot recórrer sense pedalar, aprofitant la inèrcia. La Paeria ha optat per un circuit de 600 metres quadrats. Les obres han comptat amb una inversió de 44.000 euros. En la mateixa àrea esportiva hi ha prevista una pista d’atletisme municipal i el nou pavelló que projecta la Paeria.