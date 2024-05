Junts denuncia l'anul·lació de 320 paperetes del vot exterior a Lleida

La diputada electa Jeannine Abella, que va liderar la llista de Junts en les eleccions del 12-M, va denunciar que la junta electoral va declarar ahir no escrutables i fora del recompte un 20% del vot procedent dels lleidatans residents a l’exterior (CERA). El jutjat va rebre 1.703 paperetes i en va dipositar a l’urna 1.383, mentre que les altres 320 tenien defectes de forma, segons l’autoritat electoral.

Abella va assenyalar que algunes d’aquestes estaven fora del sobre, però el vot era llegible. Les eleccions de diumenge van donar a Lleida cinc diputats a Junts i quatre al PSC; uns altres tres a ERC i un a PP, Aliança Catalana i Vox. Tanmateix, durant part del recompte, Junts havia aconseguit el sisè diputat a costa del quart del PSC, que finalment se’l va adjudicar per 761 vots.

En cas d’aconseguir Junts el sisè, es complicaria la formació d’un tripartit a la Generalitat, al passar de sumar 68 (majoria dels 135 escons) a 67. El recompte del CERA va donar 386 vots al PSC, 380 a Junts, 205 a ERC, 54 a Comuns-Sumar, 33 a Aliança Catalana, 54 a la CUP, 59 a Vox, 140 al PP i 9 a Cs. Malgrat que els 320 sufragis haguessin estat per a Junts, la diferència amb el PSC hauria estat de 324. Abella va criticar que la xifra de vots anul·lats va ser superior al que és habitual. Va denunciar que han rebut queixes de votants a l’exterior que havien sol·licitat la documentació per votar i només van rebre 3 paperetes, quan a Lleida hi havia 15 candidatures, i cap era de Junts.

Recompte final a l’incorporar els vots del col·legi d’Enric Farreny

Diumenge, una de les cinc meses del col·legi electoral de l’escola Enric Farreny de Lleida no va poder completar el recompte, pel que sembla, per un error humà. Ahir, la junta electoral central va acordar incorporar aquests vots al recompte final i, segons les fonts consultades, 130 van ser per a Junts i 111 per al PSC. Després dels recomptes d’ahir, el resultat definitiu és de 51.125 per a Junts; 34.748 per al PSC; 27.523 per a ERC; 15.472 per al PP; 13.058 per a Aliança Catalana i 10.508 per a Vox. Els altres 13.320 no van aconseguir representació.