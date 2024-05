Primer pas per a un museu a l’aire lliure sobre els raiers a la Pobla de Segur

El ple de l’ajuntament de la Pobla de Segur va aprovar aquesta setmana el primer pla de sostenibilitat del Parc dels Raiers, a la confluència dels rius Flamisell i Noguera Pallaresa, que compta amb una inversió de dos milions d’euros. Es tracta d’una primera intervenció en aquesta zona per renaturalitzar l’enclavament, on s’habilitarà un museu a l’aire lliure dels raiers en el qual s’explicarà tot el procés relacionat amb aquesta festa, des del començament del procés per elaborar els rais fins a la celebració que suposa la baixada pel riu, va explicar l’alcalde, Marc Baró.

També es contempla habilitar una zona de pàrquing, ja que ara l’estacionament no està organitzat, així com una pista perquè les embarcacions puguin accedir al pantà de Sant Antoni, encara que només es contemplen piragües i canoes. És l’aprovació inicial prèvia a la definitiva. Que necessitarà l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) per licitar les obres, que s’espera que puguin finalitzar aquest mateix any, va indicar Baró. L’ajuntament de la Pobla preveu un total d’onze actuacions relacionades amb els raiers, una festa declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco el desembre del 2022.