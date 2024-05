Bell-lloc aposta pel menjar sa

La sala La Cultural de Bell-lloc d’Urgell va acollir ahir la primera Fira Verd-lloc, dedicada a l’alimentació saludable. Una trentena d’expositors van vendre tota mena de productes com mel, pa sense gluten, formatges del territori, espirulina o kombucha. També es van portar a terme demostracions de cuina en directe en col·laboració amb la Fundació Alícia en les qual van participar els xefs Sergi de Meià i Teresa Carles.

La jornada va incloure activitats com una taula redona que, amb el títol És possible una alimentació saludable cada dia?, va comptar amb la participació de diferents experts com Jordi Barri, del grup Teresa Carles Flax & Kale, o la presidenta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya, Roser Martí.D’aquesta manera, van formar part d’aquest nou certamen altres propostes com una caminada cap al Mirador dels Tossalets, itinerari inclòs en la Xarxa d’Itineraris Saludables i Culturals de Bell-lloc, una proposta que es va dur a terme en col·laboració amb el Club Alpí Bell-lloc i Plusfresc. Per la seua part, les Apicultores van portar a terme un taller sobre la mel. Per una altra banda, el secretari en funcions d’Alimentació del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol, va visitar ahir el certamen juntament amb l’alcalde de Bell-lloc, Carles Palau, i el director en funcions dels serveis territorials d’Empresa i Treball, Vidal Vidal.Al llarg de la setmana passada també es van celebrar activitats complementàries com un berenar saludable del Club Esportiu Bell-lloc, dimarts passat; una conferència sobre alimentació saludable i sostenible a càrrec de l’Aula d’Extensió Universitària dimecres; o una sessió de cine infantil a La Cultural amb la projecció La increïble història de la pera gegant.