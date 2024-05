Ferit un ciclista en una caiguda a Alfarràs

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un ciclista va resultar aquest diumenge ferit al tenir una caiguda a l’N-230 a Alfarràs. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 11.19 hores i una ambulància del SEM va atendre el ciclista. D’altra banda, un vehicle va xocar contra el mur d’una casa al carrer Tàrrega de Balaguer. Els Bombers van ser alertats a les 6.26 hores. El conductor no va resultar ferit i van comprovar que no hi havia danys al mur. Un altre xòfer va resultar ferit de caràcter lleu dissabte a la nit en una col·lisió entre dos vehicles al carrer Pompeu Fabra de Bellpuig.