Les estafes ja suposen un de cada quatre delictes denunciats a Lleida

Cada dia n’apareix una de nova i cada dia els cossos policials alerten la ciutadania perquè no en siguin víctimes. Són les estafes, que no paren de créixer i que a les comarques lleidatanes ja suposen un de quatre delictes denunciats. Així ho reflecteixen les últimes dades publicades pels Mossos d’Esquadra, que a les regions policials de Ponent i del Pirineu i Aran van comptabilitzar un total de 1.623 denúncies per estafes entre els mesos de gener i març d’aquest 2024. Aquesta xifra suposa un augment del 17,35% respecte al mateix període de l’any passat i aquests delictes representen el 24,6% del total que van acabar en coneixement de la policia catalana a la província.

Malgrat encadenar augments any rere any, les estafes que acaben en denúncia (s’ha de recordar que encara hi ha una important xifra negra en les que afecten l’àmbit personal, com la sextorsió), ja superen altres delictes contra el patrimoni. Així, la xifra del primer trimestre de l’any és més gran que la de denúncies per robatoris (ja sigui amb força, amb violència o en interior de vehicles), amb un total de 1.096, i de furts, dels quals se’n van denunciar 1.351. De mitjana, els Mossos reben cada dia 18 casos d’estafa a les comarques lleidatanes quan la mitjana de robatoris és de 12 diaris i de furts, 15.La majoria d’aquests delictes es cometen a través d’internet i també continuen incrementant-se. Segons l’últim balanç de criminalitat publicat pel ministeri de l’Interior, entre gener i març d’aquest any es van denunciar davant dels diferents cossos policials 1.188 estafes bancàries a la província de Lleida, un 9,1% més respecte al mateix període de l’any passat. Les dades d’Interior constaten que la ciberdelinqüència representa el 21,6% del total de fets delictius investigats a la província en els tres primers mesos de l’any. En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra alerten que els ciberdelictes no paren d’augmentar i que l’explotació i l’abús infantil a través de la xarxa són la principal preocupació. Així mateix, augmenten els atacs a empreses i institucions.

Registrats setanta-dos delictes sexuals en només tres mesos

La policia catalana va tenir coneixement de 72 delictes contra la llibertat sexual produïts entre gener i març d’aquest any a Lleida. Una xifra que es manté respecte als mateixos mesos del 2023. Segons el balanç de criminalitat d’Interior, en el primer trimeste es van denunciar 16 violacions a les comarques lleidatanes, dos menys que l’any passat. En general, els fets delictius coneguts pels Mossos en el primer trimestre van pujar un 5% fins als 6.603. Pugen les lesions, amb 416 casos, un 15,5% més; els robatoris amb força en vehicles, amb 339 denúncies, un 52% més, i les ocupacions d’immobles, amb 77, que suposa un augment del 51%. Mentrestant, aquest any s’han registrat un assassinat consumat i un altre en temptativa, i dos homicidis en temptativa.