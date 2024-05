Marxa de desenes de ramaders que exigeixen posar límit a la població d'ossos del Pirineu

Més de setanta ramaders i veïns del Pallars van participar ahir en la marxa convocada per Unió de Pagesos (UP) a Llavorsí per reclamar a la Generalitat que posi límit a la creixent població d’ossos al Pirineu. Els manifestants es van concentrar a prop de la central hidroelèctrica de la localitat cap a les 13.00 hores i des d’allà van marxar a pas lent juntament amb tractors fins a la seu del Parc Natural de l’Alt Pirineu, la qual cosa va provocar cues de vehicles. Els organitzadors van llegir un manifest que reclama posar límit tant als espais habitats per l’os com al nombre d’exemplars que pot acollir el territori per no comprometre la ramaderia extensiva i altres activitats humanes.

“Ja no es tracta de dir sí o no a l’os, perquè ja el tenim aquí”, va dir la responsable de Medi Rural d’UP, Raquel Serrat. El sindicat va demanar mesures de “gestió real” de l’os i va proposar facilitar als ramaders la ubicació dels exemplars d’aquesta espècie “per prendre mesures en defensa dels seus animals i no posar en perill les seues vides”.Per la seua part, la Fundación Oso Pardo i l’associació ecologista Depana van emetre un comunicat conjunt en el qual acusen UP de “demagògia” i “falta d’interès” a millorar “la convivència entre l’os i els habitants del Pirineu”.Les entitats favorables a l’os argumenten que les predacions a bestiar i ruscos han anat a menys malgrat la creixent població d’ossos. Van atribuir-ho al bon resultat de mesures de prevenció com l’agrupació de ramats, i van apuntar que només es van registrar quinze animals morts en tot el Pirineu lleidatà per aquest depredador el 2023. Els ramaders contraris a la proliferació d’aquesta espècie, en canvi, afirmen que l’administració només reconeix i indemnitza una petita part dels danys que ocasiona l’os. UP va reclamar ahir dilluns que “es reconeguin tots els atacs i els danys col·laterals” com avortaments, estimbades i pèrdues d’animals i que “es compensin com cal”.Mentre els favorables a l’os van recalcar l’efecte favorable d’agrupar ramats ovins i cabruns sota la vigilància de pastors per reduir les predacions d’ossos, UP va recordar que aquesta mesura no pot aplicar-se al bestiar equí i boví.A la manifestació d’ahir se’n sumarà una altra avui, convocada per l’Associació de Ramaders del Pallars Sobirà en col·laboració amb Asaja. Els convocants preveuen tallar la travessia de la carretera C-13 a Sort a les 11.00 hores.