Protestes de comerciants i veïns d'Alfarràs per la urbanització d'un carrer

Els comerços de l’avinguda Catalunya i la plaça Lluís Companys, al centre urbà d’Alfarràs, es queixen per la important reducció de vendes que han provocat les obres de reurbanització d’aquesta zona. També protesten els veïns per problemes de mobilitat, sobretot els de més edat, i el grup del PSC, a l’oposició, denuncia mala planificació i sobrecostos. Van començar a mitjans del mes de març i ja s’ha aixecat tot el paviment.

El consistori ofereix compensacions als negocis, com eximir-los de les taxes de gual i de terrasses per la pèrdua de clientela tant del poble com de fora. Segons l’alcalde, Joan Carles Garcia, les queixes són raonables “però no hi ha cap altra manera de renovar aquest espai”. A més a més, va dir que han sorgit imprevistos en la composició del subsol que han obligat a consolidar-lo amb formigó abans de col·locar el paviment definitiu. Les pluges d’aquests últims mesos també han alentit la intervenció. Garcia va explicar que el projecte té un termini d’execució de sis mesos i una inversió de 714.000 euros que es pagaran amb ajudes de la Generalitat destinats a pacificar el trànsit del centre urbà. “Tenim el compromís de l’empresa adjudicatària que compliran els terminis previstos per al gruix de l’actuació”, va indicar. La pacificació del centre urbà comportarà la construcció d’un carrer en un sol nivell, suprimint voreres i renovant serveis bàsics. Els cotxes podran circular però hi haurà una important regulació del trànsit, amb canvis de sentit i prioritzant els vianants.