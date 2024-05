Un terratrèmol de 4,1 graus amb epicentre a França sacseja el Pirineu i es nota al pla

Un nou terratrèmol de 4,1 graus en l’escala Richter, amb epicentre a prop del municipi occità de Beudian (França), al nord-oest de la Val d’Aran, es va fer notar ahir a les comarques del Pirineu, la Catalunya central i fins i tot en determinats punts del pla de Lleida. No va provocar danys, però sí que va alarmar els veïns, ja que va causar tremolors de terra, va sacsejar vidres i parets i va moure objectes de les taules, segons van explicar alguns testimonis.

El sisme es va enregistrar sobre les 11.20 h del matí i Protecció Civil de la Generalitat va activar la prealerta del pla Sismicat. Hi va haver dos rèpliques que ja no es van percebre a Catalunya i la prealerta es va desactivar cap a les 14.00 hores, segons fonts del Govern. L’Institut Cartogràfic i Geològic (ICGC) va localitzar l’epicentre a un quilòmetre de profunditat a l’altre costat de la frontera. Es va notar especialment al Baish Aran, on es va percebre en un grau 3, sobretot en municipis com Les i Bossòst. Segons l’alcaldessa d’aquest últim municipi, Montse de Burgos, alguns veïns van sentir moure’s el terra. Per la seua part, treballadores de l’ajuntament de Les van indicar que durant uns segons van tremolar les parets.El terratrèmol es va percebre també a les comarques de l’Alta Ribagorça i els Pallars Sobirà i Jussà. També es va deixar sentir en punts del pla com Tàrrega i l’Horta de Lleida, on es van notar petites sacsejades.Un dels últims terratrèmols que es van notar a les comarques de Lleida va ser l’enregistrat el desembre de l’any passat, amb epicentre a Cava, una magnitud de 3,6 graus i amb més de 80 rèpliques que van sacsejar el Pirineu. Tampoc no va provocar danys però sí que va fer soroll i va moure objectes com el d’ahir. Es va percebre a l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Solsonès. El 28 d’agost del 2023, Aran també va registrar una altra tremolor de 4,1 graus que, en aquesta ocasió, va tenir un centenar de rèpliques. Dies abans, un altre sisme amb epicentre a França va sacsejar diversos pobles de la Val d’Aran. El terratrèmol més potent que s’ha documentat en aquest mil·lenni es va produir a l’Alt Urgell el 2019, amb una magnitud de 4,5 graus i amb epicentre al municipi de Ribera d’Urgellet.

«Ha tremolat tota la taula»

“Ha tremolat tot el que tenia a sobre de la taula i també he notat que es movia el terra”, explica Gemma Carceller, mentre era a l’estudi preparant l’informatiu del migdia. “Van ser només uns segons sobre les 11.20 h.” Segons alguns veïns de Tàrrega, a la ciutat no es va arribar a percebre el sisme, però sí que es va notar des de la perifèria, com va ser el cas d’alguna empresa dels polígons. A Lleida també es va notar a la zona de l’Horta, a les partides més allunyades de la ciutat.

«Les parets vibraven»

Myriam Boya i Maria José Romeva treballen a l’ajuntament de Les. “Tremolava tot i m’he quedat parada perquè es movien les coses, era com si vibressin les parets”, assegura Romeva. “Jo he notat una tremolor molt forta a terra i m’he aixecat espantada, perquè no sabia què era el que estava passant i m’he espantat molt”, explica Boya. Per la seua part, veïns de la localitat pròxima de Bossòst també van indicar que el que més es va notar durant el sisme va ser una forta tremolor del terra.