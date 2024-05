Boscos de Noguera i Jussà, els més danyats per sequera

La sequera que ha dominat els últims dos anys ha afectat greument 66.500 hectàrees de boscos catalans el 2023 i ha provocat un estrès hídric que ha acabat passant factura a milers d’arbres. L’informe anual DeBosCat, que va presentar ahir el Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), conclou que els arbres (pins i alzines) s’han quedat sense fulles o han mort per falta d’aigua.

Per comarques, les que han tingut més afectació a Lleida han estat la Noguera i el Pallars Jussà, totes dos amb danys en entre 5.000 i 7.000 hectàrees afectades, encara que en aquest cas l’afectació és el resultat de la suma de 2022 i 2023, és a dir, que ja presentaven afectació l’any passat. El DeBosCat és un projecte amb 12 anys de trajectòria, impulsats pel departament d’Acció Climàtica i coordinat pel CREAF. Compta amb el suport dels Agents Rurals i fa un seguiment dels episodis de sequera als boscos catalans amb l’objectiu d’obtenir sèries llargues sobre la seua evolució. De fet, la meitat dels boscos afectats són masses forestals que ja havien patit el 2022 i és que, en un 60% dels casos, aquests boscos han mostrat un empitjorament l’any passat o han tingut nova afectació.

Fins a 66.500 hectàrees afectades a Catalunya, doblant les 33.000 ha danyades el 2022

Per retirar aquesta massa boscosa morta, el departament d’Acció Climàtica ha obert una línia d’ajuts de 5,2 milions d’euros. Està enfocada als propietaris privats de boscos que tinguin una afectació d’almenys el 15% per la sequera. Com més afectació tinguin, més prioritat es donarà en els ajuts. A més, serà necessari que hi hagi una superfície mínima de 3 hectàrees perquè tinguin un “impacte” en la prevenció d’incendis. Els propietaris rebran un màxim de 2.500 euros per hectàrea netejada. El termini per sol·licitar els ajuts està obert fins al 17 de juny. Els Agents Rurals monitoren l’estat dels boscos catalans durant l’any i recullen dades de possibles alertes incipients d’afectació a les masses forestals.