Els joves i el seu futur, centre de les Jornades per a l'Excel·lència

El Centre Cívic de Sort acull avui la primera sessió prèvia a les Jornades per a l’Excel·lència, que tindran lloc els dies 4 i 5 d’octubre a Esterri d’Àneu. L’objectiu és congregar el màxim nombre de joves d’entre 18 i 35 anys per constituir un grup de treball. Aquest any les jornades van dedicades a la joventut.

Per a la propera setmana, s’han convocat dos sessions participatives per tractar la retenció del talent i la fixació dels joves als territoris de muntanya. Seran dimecres vinent dia 29 a la Sala Immaculada de la Seu d’Urgell i el dijous 30 a la sala del teatre del poliesportiu Els Til·lers de Sort, de les 11.00 a les 12.00 del matí. En aquest cas, l’organització va a càrrec de l’oficina tècnica de Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran de la Diputació de Lleida en col·laboració amb les Jornades per a l’Excel·lència i el Mecanisme de Descoberta d’Oportunitats de la Generalitat de Catalunya.El títol de les Jornades per a l’Excel·lència de la pròxima tardor serà Joventut al Pirineu. Projecte vital i professional.