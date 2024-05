A judici per violar i pegar a dos dones a qui van pagar per tenir sexe

L’Audiència de Lleida jutjarà la setmana que ve dos casos en els quals els acusats haurien violat i colpejat dos dones a les quals havien pagat per tenir relacions sexuals. El primer judici se celebrarà el dimecres 29 de maig i un home s’enfronta a una petició de condemna de 9 anys de presó per un delicte d’agressió sexual i un altre any per furt. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, els fets van tenir lloc la matinada del 31 de maig del 2020, quan l’acusat va contactar amb la víctima i van pactar el pagament de 500 euros a canvi de serveis de caràcter sexual. Una vegada al domicili del processat, aquest li va donar els diners i la dona els va guardar a la seua bossa. Durant el transcurs de les relacions, l’home, segons la Fiscalia, va bufetejar la víctima, que es va negar a continuar, a la qual cosa l’home va respondre agafant-la fortament dels cabells i violant-la.

Segons el Ministeri Públic, abans que la dona pogués anar-se’n del pis, l’acusat li va prendre els 500 euros que li havia pagat. A més de presó, la Fiscalia demana una indemnització de 10.000 euros per a la víctima.El segon cas, que es jutjarà el dijous 30 de maig, la Fiscalia assenyala que va tenir lloc la nit del 9 de desembre del 2020, quan l’acusat va pactar amb la víctima el pagament de 10 euros a canvi de mantenir relacions sexuals. Segons l’acusació, l’home li va clavar cops de puny a la cara i en altres parts del cos a la dona, que va intentar demanar ajuda però l’acusat li va trencar el mòbil. Dos dies després, la va amenaçar dient-li “vindré a buscar-te i et mataré”. El Ministeri Fiscal demana una pena de 9 anys de presó i multa de 1.800 euros per danys i amenaces, i una indemnització de 7.350 euros.