Ramaders d'Alcarràs construeixen la planta de biogàs del polígon per a bioeconomia

Una gran planta de biogàs comença a prendre forma a Alcarràs. La construeixen els 150 ramaders d’aquest municipi i localitats veïnes, agrupats en la societat Alcarràs Bioproductors, en terrenys annexos a la planta de compostatge que ja funciona a la zona de Vallmanya. Aquestes dos instal·lacions dedicades a tractar dejeccions ramaderes, restes de poda i altres residus orgànics són el germen d’un polígon dedicat a la bioeconomia, que ja és escenari d’almenys dos projectes més.

La planta de biogàs haurà d’entrar en servei l’estiu vinent. En un primer moment, aprofitarà el metà que emana de les dejeccions ramaderes i altres residus orgànics en descomposició com a combustible per produir electricitat. Aquesta energia es destinarà tant a subministrar llum a preus assequibles a activitats que s’instal·lin en el polígon com a la venda a tercers. Els treballs avancen a bon ritme, amb l’objectiu de completar-los al juliol i evitar perdre una subvenció ja atorgada de 400.000 euros que prové dels fons Next Generation.

Alcarràs Bioproductors reuneix 150 ramaders d’aquest municipi del Segrià i de localitats veïnes

Produir electricitat és només la primera etapa del projecte. La segona, que els promotors esperen posar en marxa a curt termini, és depurar el biogàs per obtenir biometà, amb un poder calorífic equivalent al gas natural. Les dos etapes sumen una inversió d’uns cinc milions d’euros i Alcarràs Bioproductors opta a la línia de subvencions que ha obert la Generalitat per impulsar la producció de biogàs.Lleida acull més de vint projectes per produir biometà i injectar-lo a la xarxa de distribució de Nedgia. En el cas de la planta que promouen els ramaders d’Alcarràs, connectar-la a aquesta xarxa suposaria un cost de quatre milions d’euros, perquè el gasoducte més pròxim és a set quilòmetres. Precisament, la Generalitat va obrir ahir una convocatòria d’ajudes per connectar instal·lacions de biometà a la xarxa gasística. Els promotors estudien altres opcions, com distribuir-lo en bombones per donar calefacció a granges o com a combustible per a vehicles.Al marge del compostatge i el biogàs, hi ha altres projectes en aquest polígon de 14 hectàrees. Un és la planta que promou la Generalitat per desenvolupar productes d’alimentació humana i animal basats en fonts de proteïnes alternatives. Així mateix, una firma que fabrica fertilitzants orgànics s’ha interessat a adquirir 6.000 metres quadrats.