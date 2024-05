Arrestat a Juneda per estafar per obtenir iPhones

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns a Juneda un home de 31 anys acusat de cometre estafes per aconseguir iPhones valorats cadascun d’ells en uns 1.500 euros. Hi ha víctimes a l’Alt Urgell, Solsonès i Urgell i el van arrestar com a suposat autor de deu delictes d’usurpació civil i set delictes d’estafa. La investigació va començar al novembre i el sospitós formaria part d’una xarxa.

Les víctimes coincidien que se’ls havia notificat diferents càrrecs fraudulents de compres de mòbils d’alta gamma que no havien efectuat. Un integrant es feia passar pels clients, suplantant la identitat, d’una empresa de telefonia. Llavors adquiria els telèfons i, després, altres membres del grup s’encarregaven d’interceptar els enviaments dels terminals abans que arribessin al seu destinatari.