Una família de Maldà denuncia que li han tallat l’accés a la seua granja

Una família de Maldà ha denunciat que la conselleria de Territori ha col·locat barreres de ciment per tallar l’accés del pont de l’antiga carretera L-201 que condueix a la seua masia i a les seues granges. Això els obliga a utilitzar un accés més complicat. “Ara els camions tenen moltes dificultats per maniobrar i, segons la mida, serà impossible que ho facin”, afirma Josep Balcells, de la masia Molí de l’Horta.

Afegeix que “van venir fa uns 15 dies sense avisar i van tallar l’accés pel pont, amb les molèsties que això suposa”. L’alcalde de Maldà, Josep Batlle, va assegurar que els tècnics el van informar el mateix dia del tall i li van dir que era perquè hi havia una esquerda, encara que el ramader assenyala que “l’esquerda està allà des de fa 50 anys”.

Tant Batlle com Balcells lamenten que s’hagi tancat de forma tan precipitada i el ramader reclama un informe que detalli que l’esquerda s’ha obert més “quan no és així: està igual i no han vingut a fer cap comprovació”, critica.

El primer edil de Maldà ha enviat un correu electrònic a l’administració sol·licitant l’obertura del pont o, en cas que no pugui ser per l’esquerda, la seua immediata reparació pel perjudici que suposa per a la masia Molí de l’Horta i el seu negoci. De moment no ha rebut resposta. Aquest diari ha intentat obtenir la versió de la conselleria.

Balcells destaca que “fa menys d’un any que van desviar tot el trànsit de la carretera L-201 per aquest pont perquè tot l’hivern ha passat la màquina de la sal, han tallat l’herba i han reparat els clots. No s’entén que ara de forma tan precipitada el tanquin”. Segons Balcells, “els pobles estem abandonats, només volen que ens en anem i que no quedi ningú al territori”, va denunciar.

Precisament, la masia Molí de l’Horta també s’ha quedat recentment sense telèfon fix perquè no hi arriba la fibra òptica. “Quan estaven passant el cable per la carretera, situada a uns 150 metres de la masia, vam demanar que ens el portessin fins aquí i s’hi van negar, de manera que ara no tenim telèfon fix i l’internet el connectem a través del mòbil.”