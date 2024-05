Turistes cullen cireres a Aitona en el marc d'una iniciativa de Fruiturisme

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una quarantena de turistes d'arreu de Catalunya s'han donat cita aquest dissabte al municipi d'Aitona (Segrià) per conèixer el procés de floració de l'arbre fruiter i collir uns 200 quilos de cireres. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca en la campanya de Fruiturisme per donar a conèixer altres fruites de producció a la zona a banda del préssec, la nectarina i el paraguaià. Així mateix, l'acció pretén apropar productors i consumidors sense intermediaris perquè els visitants posin en valor la fruita cultivada fins al moment òptim de consum. La iniciativa, que es repetirà aquest diumenge amb una cinquantena de visitants més, també inclou la degustació de productes locals com el formatge, la secallona i la xocolata.