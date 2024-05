Coneixent la batalla de l'Ebre sobre el terreny

Aquest article exposa l'experiència que viuen els estudiants de segon de Batxillerat de l'institut Hug Roger III en una sortida de tres dies en la qual visiten els principals escenaris de la batalla de l'Ebre, que va ser decisiva en la Guerra Civil. Així, aprenen la història sobre el terreny.

Des de fa uns vuit cursos, l’institut Hug Roger III i el seu departament de Ciències Socials programen una sortida per l’alumnat de 2n de Batxillerat als indrets emblemàtics de la batalla de l’Ebre (juliol-novembre del 1938) de dues comarques tarragonines: la Ribera de l’Ebre i la Terra Alta.

Aquesta sortida té un marcat component curricular, ja que l’alumnat té com a matèria obligatòria durant el curs la història d’Espanya i de Catalunya i un dels temes és la Guerra Civil espanyola, en què la batalla de l’Ebre és la més important, perquè la derrota republicana va marcar el resultat final a favor dels franquistes. Aquest any 36 alumnes i 3 professors hem recorregut els espais en autocar.Però l’altre gran objectiu de la sortida és que els alumnes trepitgem el terreny on es van produir aquests sagnats esdeveniments i que empatitzi amb tot el sofriment que va provocar el conflicte bèl·lic, amb els militars i els habitants que ho van patir directament i amb el conjunt de la població espanyola i catalana que va d’haver de suportar un règim dictatorial com el franquisme durant quasi quaranta anys, amb la pèrdua de les llibertats que un règim democràtic dota a la seva població.L’alumnat és receptiu a aquest objectiu des del primer dia de la sortida i, sobretot, quan arriba al Poble Vell de Corbera i veu in situ la destrucció que provoca una guerra. Les explicacions de la guia arrelen més aquest sentiment. Els valors de la pau, del respecte a l’altre, de la democràcia, del diàleg com a eina per superar les diferències sorgeixen en les reflexions en veu alta dels estudiants.A partir d’aquest moment i fins al final de la sortida, els i les adolescents interioritzem totes les desgràcies que porta una guerra. Una bona lliçó pràctica de comprensió, de solidaritat en el temps.La sortida té una duració de tres dies i es treballa el riu Ebre de forma transversal: sobretot des del punt de vista històric, però també des del medi ambient o integrat en un paisatge meravellós.El primer dia, arribem al matí a la població de Flix, on fem una visita guiada al castell i a un refugi antiaeri. Flix és molt important en la batalla, ja que va ser l’últim lloc de resistència republicana, que va finalitzar el 16 de novembre amb la voladura del pont de Ferro. Després de dinar ens dirigim a Corbera, per recórrer el Poble Vell en una altra visita guiada. En aquest indret podem veure els grans estralls de la guerra, car va quedar completament destruït a causa dels constants bombardejos per part de l’aviació italiana. Acabem la jornada a Gandesa, centre de totes les operacions bèl·liques de la zona. Acompanyant-nos en tot aquest itinerari, hi ha les imponents serres de Cavalls i Pàndols, on molts soldats d’ambdós bàndols van perdre la vida.Les dues nits sopem, dormim i esmorzem a l’alberg càmping de Tivissa on cada any rebem un tracte exquisit. Són nits en què reflexionem sobre els esdeveniments bèl·lics que es va produir i empatitzem amb aquells soldats joves que van perdre la vida en els camps de batalla.Arriba el segon dia i visitem el Parc Natural del Delta de l’Ebre. És una altra visió del riu, més plaent que la bèl·lica i on es pot apreciar la seva gran funció econòmica pel territori tant amb el turisme i amb els arrossars, el que fa indispensable la seva preservació ambiental. Després de gaudir d’aquest entorn natural i de la seva gastronomia, a la tarda tornem a la Terra Alta i recorrem la magnífica localitat d’Horta de Sant Joan, on apreciem el nucli urbà medieval, i que tant va atreure el pintor Pablo Picasso que la va visitar dues vegades, pronunciant la mítica frase: “Tot el que sé, ho he après a Horta.” Acabada la visita, tornem a Tivissa.El tercer i últim dia fem la visita al Castell de Miravet, fortalesa templera, amb unes magnífiques vistes al riu Ebre. El castell va ser testimoni de les lluites de republicans i nacionals pel seu control. En acabar, dinem al poble, al costat del cabalós riu. Hem de tornar a Flix, on fem l’última parada de la sortida per veure la fàbrica d’Ercros al costat del riu que ens ha acompanyat. En aquesta fàbrica es feia clor mitjançant l’electròlisi durant la Guerra Civil. A Flix va finalitzar la batalla de l’Ebre amb la derrota republicana. Tot un símbol: fi de la Segona República, fi de la sortida.A banda de conèixer els indrets de la batalla de l’Ebre i el seu esdevenir, durant aquests tres dies, l’alumnat porta a terme activitats fotogràfiques, tenint com a objectiu recollir un passat marcat per la destrucció i el present que mira al futur sense oblidar el que va passar. En aquestes activitats, cal desenvolupar la creativitat artística mitjançant una sèrie de reptes fotogràfics plantejats pel professorat i que han d’ajudar a sensibilitzar-se amb tot el que va passar durant. Aquests reptes obliguen a treballar conceptes fotogràfics molt bàsics com per exemple l’enfocament, la resolució, la llum o els plànols. Les millors composicions fotogràfiques seran exposades a l’institut. D’aquesta forma es va fent un interessant arxiu fotogràfic gràcies al treball i a l’esforç de l’alumnat.Per acabar val a dir que cada any l’alumnat participant en el projecte valorem molt positivament la sortida perquè el que va succeir a la batalla de l’Ebre amb les morts i la destrucció no s’ha d’oblidar mai perquè no torni a passar.

