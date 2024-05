Batalla campal amb catanes, destrals, una pistola i un gos perillós a Torrefarrera

Quatre detinguts, un ferit per politraumatismes i mossegades d’un gos de raça perillosa i el decomís de catanes, una destral i una pistola simulada. Aquest és el balanç d’una batalla campal que hi va haver dissabte a la nit en un bar de Torrefarrera, segons va avançar ahir SEGRE en la seua edició digital. Més d’una desena de persones de dos grups van participar en l’aldarull.

La baralla es va iniciar a última hora de la nit de dissabte en un bar kebab situat a l’avinguda Lleida d’aquest municipi del Segrià. Per causes que es desconeixen i s’estan investigant, es va produir una discussió entre diversos clients de l’establiment que va anar pujant de to fins que es van agredir a cops de puny.

Un dels implicats se’n va anar però, minuts després, va tornar amb amics i familiars. A més, portaven armes blanques com una destral, catanes, una pistola (que va resultar simulada) i fins i tot un gos de raça potencialment perillosa. Van apallissar una persona de l’altre grup, que va patir politraumatismes –almenys una fractura a un braç– i diverses mossegades de l’animal.

Els Mossos d’Esquadra van decomissar les armes i els arrestats van ser imputats per lesions

Els Mossos d’Esquadra van ser alertats a les 23.30 hores i fins al lloc van acudir diverses patrulles, que van identificar i van detenir tres dels implicats com presumptes autors dels delictes de lesions. La quarta detenció es va produir ahir a la tarda a la localitat. A més, els agents van decomissar les armes.

Per la seua part, el ferit va ser evacuat en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida per ser tractat de les mossegades, contusions i les fractures. Així mateix, el responsable del local també va manifestar als agents que interposaria una denúncia pels danys que es van produir a l’establiment, per la qual cosa es presumeix que els arrestats seran imputats també per un delicte de danys.

Condemna dels fets

L’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, va condemnar ahir els fets i va assegurar que “és inadmissible que una discussió acabi d’aquesta forma, amb aquest grau de violència i armes incloses. Esperem que s’actuï amb contundència”.

El passat 1 de maig hi va haver una baralla tumultuària al barri de la Mariola de Lleida, que es va saldar amb un home apunyalat i quatre detinguts. L’últim any hi ha hagut altres episodis similars en localitats de Ponent, alguns dels quals durant la celebració de festes locals.