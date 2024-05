Batalla campal a la Mariola de Lleida amb un home apunyalat i quatre detinguts

Almenys quatre detinguts i un ferit per una ganivetada és el balanç d’una batalla campal entre dos grups que es va produir a última hora de la matinada d’ahir al barri de la Mariola en què van haver d’intervenir els Mossos d’Esquadra –fins i tot amb els antiavalots– i la Guàrdia Urbana. El ferit per arma blanca, de 45 anys, va haver de ser evacuat a l’Arnau de Vilanova perquè necessitava punts de sutura i dos dels arrestos es van practicar a l’hospital, on van ser atesos a causa de les ferides.

Els fets van ocórrer cap a les 5.30 hores quan es va iniciar una baralla als carrers Mariola i Júpiter. Pel que sembla, s’hauria iniciat per la suposada agressió d’un adult nord-africà a un menor d’ètnia gitana. Al lloc van acudir patrulles de Seguretat Ciutadana i unitats dels ARRO (antiavalots) dels Mossos d’Esquadra, que també van demanar suport a la Guàrdia Urbana, que van disgregar tots dos grups i se’n va identificar els participants.

Alguns van haver de ser atesos a l’Arnau de Vilanova, entre els quals un home 45 anys que va resultar ferit per arma blanca i va necessitar punts de sutura. Posteriorment, es van practicar les detencions. A l’hospital lleidatà es va detenir dos homes de vint i vint-i-set anys.

D’altra banda, també van arrestar dos homes més de 42 i 35 anys. Tots ells formarien part del mateix grup. Van ser detinguts com a presumptes autors dels delictes contra l’ordre públic, lesions i baralla tumultuària. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de la investigació, que continua oberta i no es descarten nous arrestos.

Així mateix, durant la jornada d’ahir, per evitar nous incidents, es va desplegar un dispositiu preventiu al barri amb patrulles de tots dos cossos que van fer rondes.