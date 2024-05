Un fons gestionarà la central de Castellonroi

Una enrevessada cadena de decisions ha acabat posant la gestió de la central hidroelèctrica de Castellonroi, la primera l’explotació de la qual ha revertit l’Estat a Lleida després de caducar la seua concessió, en mans de Saltos del Cinca, l’empresa de què en el seu dia sortiria Hidro Nitro, amb interessos a la Cinca i la Ribagorçana, i que ara forma part d’Helia II, el cartipàs d’inversions en renovables de Bankinter i del fons madrileny Plenium Partners.

La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ha adjudicat a Saltos del Cinca per 221.692 euros l’“operació, manteniment i gestió d’incidències de la central hidroelèctrica de Castellonroi”, a la Noguera Ribagorçana, per un període de cinc anys.

La proposta de Saltos del Cinca, la més barata de les tres que va rebre la CHE, llança una mitjana de 44.338 euros a l’any, un import que crida l’atenció quan es tracta d’una empresa que actua sota els paràmetres dels fons d’inversió.Helia II és un dels quatre vehicles de canalització d’inversions en els quals hi ha associats Bankinter i Plenium Partners, ambdós com a captadors de recursos i el segon com a gestor de les participacions i les contractes. L’adjudicació suposa passar a aplicar a la central de Castillonroi el mateix sistema que la CHE ha anat desplegant en altres centrals revertides, com, entre d’altres, les del Pueyo de Jaca, Lafortunada i l’Auxiliar de Camp, al Pirineu oscenc.La CHE es manté com a titular i comercialitza al mercat elèctric l’energia que generen aquestes centrals amb la gestió subcontractada.Això suposava un volum mensual d’una mica més de 15.000 MWh (megawatts/hora), prou energia per cobrir la demanda de més de 60.000 llars, però també per obtenir un marge brut de negoci proper als tres milions d’euros mensuals durant els anys de preus elevats per la crisi energètica desencadenada al voltant de la guerra d’Ucraïna.