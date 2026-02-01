Un mort i quatre ferits greus, dos d'ells menors, en un xoc frontal a Artesa de Segre
L'accident ha obligat a tallar la C-14
Un conductor ha mort aquest diumenge a la tarda en un xoc frontal entre dos turismes a la C-14 a Artesa de Segre. A més, dos persones han resultat ferides greus i dos menors ferits de gravetat menor, segons el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït per causes que s'investiguen quan faltaven pocs minuts per a dos quarts de set a l'altura del punt quilomètric 102.
Arran del sinistre, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, deu dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han fet tasques d’excarceració, i set unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Quant a afectació viària, s’ha tallat la via a Artesa de Segre en tots dos sentits i s’han fet desviaments per l’interior de la població.