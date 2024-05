Alfarràs reclama a Madrid un enllaç a la localitat des de la nova autovia A-14

Responsables de tots els partits polítics de l’ajuntament d’Alfarràs (Junts, ERC i PSC) es van reunir ahir amb els diputats de Lleida al Congrés per reclamar una sortida directa a la localitat des de la futura autovia A-14, ja que el nou projecte que s’està redactant no la contempla.

Segons l’alcalde de Junts, Joan Carles Garcia, suposarà l’aïllament de la població, que quedarà despenjada de la nova carretera, la qual cosa comportarà un greu perjudici per al teixit industrial i comercial. L’anterior projecte per construir l’últim tram de l’autovia entre Almenar i Alfarràs ja preveia un enllaç específic. Segons Garcia, per construir els últims 5 quilòmetres fins a la frontera amb Osca es preveu una via ràpida amb un viaducte per salvar els plans del Sas que suposarà una inversió de més de 80 milions. En aquest sentit, van sol·licitar als diputats a Madrid que instin l’Estat a modificar aquest últim tram i s’opti per una alternativa més econòmica que contempli un accés que no aïlli el municipi. Garcia va explicar que el projecte encara no està aprovat, per la qual cosa des del territori es farà tota la pressió possible en contra. En aquest sentit, van sol·licitar el suport dels diputats al Congrés.