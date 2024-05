Aragó autoritza les obres del port sec de Tamarit

El Govern d’Aragó va aprovar finalment ahir, amb diverses setmanes de retard sobre la previsió inicial, el PIGA (Pla d’Interès General Autonòmic) del port sec que l’empresa lleidatana Ponentia promou a Tamarit de Llitera, i que a partir d’ara disposa d’un termini de quatre anys per executar el projecte.

Aquest inclourà una extensió de 165 hectàrees en les quals s’ubicarà una plataforma logística de 139 paral·lela a l’autovia A-22, la carretera N-240 i la via de tren Saragossa-Lleida, integrat al corredor Madrid-Barcelona, amb prou espai per allotjar empreses que ocupin fins a 2.000 treballadors.Serà la primera plataforma logística que naix equipada per operar amb trens de 750 metres de longitud, pràcticament el doble dels 400 que ara assumeix el gruix del transport de mercaderies en tot l’Estat.Les previsions de Ponentia apunten a duplicar les actuals deu circulacions en cada sentit que passen per la via de Lleida després d’anar obrint, progressivament, connexions amb París, Milà, Colònia, Londres, Marsella i la Xina, a més d’Algesires.La fase d’urbanització i equipament requereix una inversió de vint milions d’euros, i la del desenvolupament de la plataforma, uns altres 96.El PIGA no inclou l’apartador ferroviari ni les connexions amb l’N-240 i l’A-22, que són competència del Ministeri de Transports.“Som davant del primer pas d’una inversió global aproximada de 116 milions d’euros”, va assenyalar el conseller aragonès de Foment, Octavio López, que també va assegurar que “molt a prop hi haurà prou sòl urbanitzat per a habitatge públic” al nou barri associat al port sec que s’ubicarà a la zona sud de Tamarit, de 2,1 hectàrees.“L’objectiu és complementar la previsible demanda d’habitatge” que generarà el desenvolupament de la plataforma, que generarà “entre setanta i cent” llocs de treball, mentre que en la segona aquesta xifra podria superar els dos-cents.

El vistiplau autonòmic no inclou la construcció del baixador ni la connexió amb l’autovia