Causen destrosses a la piscina coberta de Cervera per robar

Els Mossos d’Esquadra investiguen el saqueig que va patir la matinada d’ahir el Centre Esportiu Municipal (CEM) de Cervera, on hi va haver grans destrosses als accessos i el mobiliari. Segons responsables de l’entitat, els lladres van sostreure uns 800 euros en metàl·lic. El complex inclou la piscina coberta, les piscines d’estiu, les pistes de pàdel i el pavelló polivalent. Els assaltants van accedir pels passadissos que donen al pavelló polivalent, trencant portes i els marcs de diverses estances i dels despatxos, i van arrancar l’equip d’internet amb què es controla l’equipament. Només es van emportar els diners en efectiu. Agents de la Policia Científica dels Mossos van inspeccionar ahir les instal·lacions per trobar indicis i proves. El CEM el gestiona una empresa externa i no ha transcendit el valor dels danys causats.

D’altra banda, la policia catalana va detenir dimarts un home de 46 anys que compta amb 26 antecedents com a presumpte autor del robatori amb força en una casa dels Alamús que es va produir el passat dia 21 d’on van sostreure diners, joies i un rellotge. Van forçar una reixa i una finestra. L’individu va ser arrestat dimarts al matí al carrer Hostal de la Bordeta i forma part d’un clan que acumula nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni.

Així mateix, els Mossos van detenir dimarts un home de 32 anys acusat de robar 270 aspersors de reg en dos finques d’Almacelles. Al voltant de la 1.15 de la matinada, un agricultor va alertar el 112 que li acabaven de robar uns 120 aspersors. A la zona hi havia un cotxe estacionat i va sospitar que podia estar relacionat amb els fets. Quan van arribar els Mossos, van trobar l’agricultor que barrava el pas al cotxe sospitós amb un tractor. El conductor va dir que el cotxe s’havia avariat. Els agents van fer una recerca per la zona i van trobar una bossa amb els aspersors robats i diverses eines. A més, van comprovar que el cotxe arrancava. A continuació, es va presentar un altre agricultor i va comentar que li havien robat uns 150 aspersors en una finca propera. Davant d’això, els policies van procedir a la seua detenció. La investigació continua oberta.