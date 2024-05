Regants de la séquia del Cup i Balaguer es donen una treva en el conflicte de l'aigua

La comunitat de regants de la séquia del Cup de Menàrguens i la Paeria de Balaguer s’han donat una treva d’uns dies fins a assolir un acord pel subministrament d’aigua de la capital de la Noguera, que es proveeix històricament d’aquesta infraestructura. La Paeria va reobrir dimarts passat a través d’un decret d’emergència la presa de la séquia, que els regants havien tallat el 5 d’abril, al·legant que la Paeria no pagava les mateixes taxes que altres municipis pel consum (a raó d’uns 44.000 euros anuals), ni es trobava al corrent de pagament pel manteniment. Des de l’abril, Balaguer captava l’aigua directament des del riu Segre com a mesura alternativa però dimarts es van avariar les dos bombes de captació. Això va portar l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, a ordenar la represa del subministrament des de la séquia mitjançant un decret municipal per no deixar els veïns de Balaguer sense aigua de boca. Uns fets que es van debatre ahir a l’assemblea de la comunitat celebrada a Menàrguens i a la qual també va assistir l’alcaldessa de Balaguer, que va explicar als usuaris l’emergència del decret. La primera edil va afegir que la voluntat de la Paeria és arribar a un acord amb els agricultors per “resoldre” aquesta situació i que reobrir el subministrament des de la séquia és una “mesura temporal” ja que d’aquí a dos o tres dies, quan estiguin arreglades les bombes, Balaguer tornarà a captar directament del riu. “La nostra voluntat és arreglar aquest conflicte que es remunta a molts anys enrere, però ara no poden exigir-nos una cosa que no podem afrontar”, va dir.

Per la seua part, el president de la comunitat de regants, Josep Forns, va agrair l’assistència de González a la reunió i va avançar que “més enllà de les paraules, volem fets i que Balaguer assumeixi la seua responsabilitat”. Els agricultors ja han informat la CHE sobre els fets i estudien un contenciós administratiu contra la resolució municipal. Segons Forns, la Paeria hauria pogut d’una altra manera i “demanar-nos aigua, ja que és partícip de la comunitat de regants, com a propietària d’una parcel·la a la partida de les Franqueses,” va dir. “Com a membre de la comunitat haurà d’acatar el que digui el jurat de reg i fins i tot afrontar una sanció”, va dir. Els regants demanen que Balaguer liquidi les despeses per l’ús de l’aigua almenys des de l’any 2018, la qual cosa suposa una quantia superior als 300.000 euros, i que participi en el manteniment d’aquesta infraestructura hidràulica.