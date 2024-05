La Diputació d'Osca diu ara que lidera un projecte amb el Sobirà sobre ramaderia

La Diputació d’Osca va fer públic ahir que dilluns passat es va reunir a Sort amb representants del consell comarcal del Pallars Sobirà i del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, a més de l’Institut Pirinenc d’Ecologia i la Fundació Pastors, per abordar el desenvolupament del projecte BEEP, de bioeconomia forestal per potenciar el pastoralisme al Pirineu.

Es tracta d’un projecte dotat amb gairebé dos milions d’euros dels fons Next Generation amb què es preveu potenciar la ramaderia extensiva i el pastoralisme al Pirineu de Lleida i Osca.

Es tracta d’un dels quatre projectes més destacables en els quals col·laboren les dos províncies. Els altres tres es refereixen a Mont-rebei, l’autovia A-14 i la carretera N-230 i les anomenades Cèl·lules d’Innovació Local, sobre les quals la diputació de Lleida ha lamentat que la seua homòloga a Osca ha mantingut un bloqueig des que va començar el mandat, fa un any.

En el cas del projecte ramader i de pastoralisme, la diputació de Lleida va col·laborar en la seua fase inicial i posteriorment el va deixar en mans del consell. Pel que fa a la resta, el mateix dimecres Osca va anunciar una reunió per al dia 28.

SEGRE va publicar que Osca no agafava el telèfon a la Diputació de Lleida

SEGRE va explicar ahir que fins a en sis ocasions al llarg dels últims dotze mesos els responsables de la corporació oscenca han optat per desatendre les trucades en les quals els de la lleidatana proposaven reunir-se per reprendre la gestió d’aquests assumptes, en els quals feia anys que les dos institucions col·laboraven amb independència dels grups polítics que han anat passant per les seues respectives presidències: ERC i Junts per la part catalana i PSOE fins al juny de l’any passat per l’aragonesa en l’última dècada. “Tot es fa de manera conjunta, totes les decisions es prenen de manera conjunta. I no es pot fer res si no es treballa abans de manera conjunta”, anoten fonts de la diputació de Lleida.

Però el nou equip de govern de la corporació oscenca, que presideix Isaac Claver, no ha estat per la feina de reprendre aquests temes malgrat l’evident coneixement de les relacions econòmiques, socials i culturals entre les dos vores de la Ribagorçana que té qualsevol diputació d’Osca. En aquest cas, la presideix qui també és alcalde de Montsó i que té en el seu nucli dur María José Vicente, alcaldessa de Saidí.

La llebre va saltar en l’últim ple de la diputació de Lleida, quan Marc Solanes, de Junts, va retreure al president, Joan Talarn, que no hagués “trobat el moment” de contactar amb Osca per moure “un tema prioritari, dels principals de promoció del territori”. “És evident que tenim un problema: la diputació d’Osca no contesta. És així de senzill”, va respondre Talarn.