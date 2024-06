Denuncien pastures sense permís a Estaon

Ramaders de la Vall de Cardós n’han denunciat d’altres de les Valls d’Àneu per portar a pasturar sense permís un ramat de més de 60 vaques en finques comunals de la muntanya de Selva i Serqueda al nucli d’Estaon. Asseguren que a més de danyar les pastures i menjar-se l’herba, els animals han trencat el pas canadenc i el seu propietari no es fa responsable de les vaques. “Hem intentat parlar amb ell i no atén a raons mentre els seus animals entren a les finques comunals de la muntanya i fan el que volen.” Asseguren que el ramader té arrendades finques privades en una altra zona de la muntanya i que ho fa cada any sense que mai s’hagi registrat cap problema. No obstant, aquesta temporada el nombre d’animals és molt superior i “no hi ha cap control, per la qual cosa campen al seu aire per les pastures comunals”. “El que està passant és vandalisme i de moment ningú no ho prohibeix ni fa res per evitar-ho”, van lamentar els agricultors.

Els ramaders van exposar aquests fets i els danys ocasionats al consistori de la Vall de Cardós que va alertar els Agents Rurals sobre aquest incident.Per la seua banda, els agents van visitar aquesta zona de la muntanya per comprovar els danys i van poder constatar que el ramader no disposa de llicència ni permís per pasturar en aquesta zona de la muntanya i van remetre l’acta al consistori perquè es pugui presentar la denúncia pertinent per ocupar finques i pasturar sense permís. Per la seua part, alguns dels ramaders que gestionen aquests comunals van dir sentir-se “desemparats” i van exigir responsabilitats pels danys ocasionats.“No només es tracta de les pastures, també del pas canadenc. Algú ha de fer-se responsable d’aquests fets”, van assenyalar.