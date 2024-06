Bellcaire 'ven' el producte km 0 en la vuitena FiraBell

Centenars de persones van acudir ahir a Bellcaire d’Urgell per participar en la vuitena edició de FiraBell, una fira dedicada al comerç, la indústria, l’artesania i els productes de proximitat que va comptar amb més de 70 paradistes.

L’alcalde d’aquest municipi de la Noguera, Jaume Montfort, va destacar el “gran èxit” del certamen, que tenia previst rebre uns 3.000 visitants durant tota la jornada. En aquest sentit, Montfort va destacar que “es tracta d’una mostra ja consolidada per donar a conèixer els productes agroalimentaris de la zona”. Així, el públic va tenir l’ocasió de degustar patés vegetals de Blet One Healt, vins escumosos de la DO Costers del Segre, vermuts El Clandestí d’Elixirs de Ponent o civet de cabirol de la mà de la mà de la Societat de Caçadors. Com cada any, el plat estrella va ser el picadillo (un triturat de carn de corder), un dels menjars insígnia de Bellcaire d’Urgell. Més enllà de les propostes gastronòmiques, la fira va comptar amb una mostra d’oficis (ferrer, cisteller, esmolador, ceramista i bufador de vidre) i un taller d’estampació. Els més petits també s’ho van passar pipa amb jocs de fusta i una festa de bombolles de sabó gegants.

“Per a Bellcaire és un repte organitzar una fira com aquesta, que any rere any continua creixent”, va assegurar l’alcalde, que va agrair la col·laboració d’entitats i institucions.