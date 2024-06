Redescobrint Pedrolo a peu

Donar a conèixer la ciutat de Tàrrega des d’un punt de vista diferent i difondre la figura i l’obra de l’escriptor Manuel de Pedrolo. Aquest és l’objectiu de la Ruta Pedrolo, impulsada per l’ajuntament de la capital del departament de Cultura de la Generalitat. Estrenada fa una mica més d’un any, el març del 2023, la Ruta Pedrolo ofereix una selecció de fragments de la literatura pedroliana realitzada per l’estudiós local Xavier Garcia i publicada al llibre capsa titulat Tàrrega, ciutat del Mecanoscrit. Pedrolo: pas a pas, mot a mot (2018), en el marc de la commemoració del centenari del seu naixement.

La Ruta Pedrolo està composta de dotze plafons instal·lats en punts estratègics de la ciutat pel vincle que mantenen amb la vida i l’obra del considerat autor més prolífic de les lletres catalanes i alhora el més censurat. En la senyalització de la Ruta Pedrolo es poden llegir fins a 23 cites que corresponen a dotze localitzacions de Tàrrega. Els passatges són referències explícites a ubicacions de la capital de l’Urgell. A més, dins de la Ruta Pedrolo s’ha inclòs l’Itinerari Mecanoscrit, identificat amb tipografia i color diferent, i amb al·lusions implícites a la ciutat de la novel·la, Benaura, identificada com a Tàrrega.Des de la seua estrena, l’ajuntament de Tàrrega ofereix una visita guiada el primer dissabte de mes i altres amb reserva prèvia. El primer mig any va ser gratuïta i des del mes de maig passat torna a ser gratis i sense reserva obligatòria per potenciar-la. Fins a la data l’han completat de forma guiada un total de 327 persones, entre les quals hi ha 124 escolars, la majoria alumnes de segon de l’ESO, curs en el qual llegeixen el Mecanoscrit el segon origen. A més, la ruta també ofereix un dossier pedagògic per al professorat i l’alumnat perquè aprofundeixin en l’obra i la figura de Manuel de Pedrolo. S’ha de destacar que a l’estiu la ruta començarà a les 10.30 hores, una hora abans del que es preveia, per la calor.L’ajuntament de Tàrega treballa per divulgar l’obra de Pedrolo. Un dels projectes que té sobre la taula és la conversió a casa museu de l’habitatge familliar de l’escriptor, situat als números 5 i 7 del carrer Major, en el qual va viure de nen, d’adolescent i durant els estius ja quan era un adult. L’equipament comptarà amb un centre d’estudi que custodiarà la biblioteca de Pedrolo i fomentarà la investigació acadèmica de la seua obra. L’objectiu és que el format de casa museu permeti impulsar la divulgació del seu llegat a través del relat de la seua vida i obra mitjançant el seu espai de vida i treball quotidià.