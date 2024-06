Foment reclama ampliar les nuclears deu anys més

detail.info.publicated ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Foment del Treball ha reclamat ampliar l'operativa de les centrals nuclears per deu anys més alhora que ha mostrat "preocupació" per la política energètica "que es desenvolupa en aquests moments a Catalunya" i pel "retard en la transició energètica a fonts renovables". L'entitat recorda, en aquest sentit, que el Principat està "per sota" de la mitjana europea i espanyola en la implantació d'energies verdes. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha manifestat aquesta preocupació lamentant que "Catalunya està en una situació tan crítica que no permetrà complir amb els objectius europeus". En tot cas, la patronal catalana ha reafirmat el seu compromís per l'assoliment de la neutralitat climàtica el 2050.

L'entitat lamenta que l'actual política energètica de Catalunya "no aposta" per grans parcs fotovoltaics o eòlics, ni per la interconnexió de xarxes, ni vol ampliar l'operació a llarg termini de les centrals nuclears.

Tenint en compte, afegeix la patronal, que la intenció de la política energètica actual és descarbonitzar el sector petroquímic i la gran indústria, "és obligat plantejar-se amb quin tipus d'energia caldria treballar".

Per això l'agrupació empresarial ha elaborat un catàleg de catorze propostes per al nou Govern que es constitueixi a Catalunya entre les quals, a més de l'ampliació de les nuclears, hi ha l'impuls de grans parcs eòlics, fotovoltaics i sistemes d'emmagatzematge, no basar la transició energètica exclusivament en l'electrificació o desenvolupar i implantar els gasos renovables com a "prioritat a curt termini".

També es proposa desenvolupar "amb celeritat" l'estratègia catalana del biogàs, les plantes de biometà per injectar-lo a la xarxa o l'hidrogen renovable, impulsant "fermament" la Vall d'Hidrogen del Camp de Tarragona.

La cogeneració d'alta eficiència, el reforç del sistema energètic amb els cicles combinats, l'aposta per l'emmagatzematge energètic o les xarxes d'interconnexió energètica són algunes més de les propostes que fa Foment al futur Govern.