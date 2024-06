Aquestes són les activitats aquàtiques que es poden disfrutar al Congost de Mont-rebei quan hi ha prou aigua

Les pluges dels últims mesos han alleujat la sequera als rius de Lleida, revitalitzant el paratge del Congost de Mont-rebei. Aquest congost, un atractiu natural i motor turístic clau en la Vall de Noguera, com en el poble d’Àger, encara es ressent de la sequera passada. Tanmateix, quan les condicions ho permeten, ofereix una varietat d’emocionants activitats aquàtiques.

El Congost de Mont-rebei es troba a la cua de l’embassament de Canelles, que actualment està al 30% de la seua capacitat. El riu Noguera Ribagorçana, que el travessa, flueix amb un cabal de poc més d’1 m³/s. Perquè la navegació en Mont-rebei sigui viable, es necessita que l’embassament de Canelles assoleixi almenys el 50% de la seua capacitat o que el riu tingui un cabal d’uns 15 m³/s.

Caiac i Piragüisme

Quan el nivell de l’aigua és adequat, el caiac i el piragüisme són les activitats més populars en el Congost de Mont-rebei. Les tranquil·les aigües permeten als visitants remar a través del congost, gaudint de vistes impressionants dels penya-segats i la naturalesa circumdant. Empreses com Kayaking Mont-rebei ofereixen recorreguts guiats que permeten explorar aquest entorn únic de manera segura.

Ràfting

El rafting és una altra activitat destacada, especialment emocionant quan el cabal del riu augmenta. Els operadors turístics han sol·licitat a la central hidroelèctrica de Pont de Montañana que alliberi més aigua durant el dia, la qual cosa permetria mantenir un cabal suficient per al rafting. Javier Bergua, de Kayaking Mont-rebei, explica que amb un cabal de 15 m³/s, es podria navegar de manera segura en un tram de 12 quilòmetres, des de la central fins l’antiga mina de Corçà.

Pàdel Surf

El pàdel surf és una activitat que ha guanyat popularitat a l’embassament de Canelles. Aquest esport permet als participants remar dempeus sobre una taula, oferint una perspectiva diferent del paisatge. Amb el nivell de l’aigua en augment, aquesta activitat és cada vegada més accessible en Mont-rebei.

Activitats Alternatives

A causa de les fluctuacions en el nivell de l’aigua, moltes empreses han traslladat les seues activitats a altres àrees de l’embassament de Canelles, com la muralla de Finestres o el Congost de Fet. Joel Mirón, director esportiu de Zenit Aventura, comenta que s’han adaptat oferint les seues activitats en altres embassaments propers com Cellers, i que molts turistes continuen interessats en Mont-rebei.

El Futur de les Activitats Aquàtiques

El turisme nàutic en Mont-rebei és fonamental per a l’economia local. Les empreses han buscat ubicacions alternatives i adaptat les seues ofertes per continuar operant. S’han habilitat nous embarcadors a Blancafort i s’han tramitat permisos per operar en noves àrees. A més, s’han diversificat les activitats, oferint rutes de senderisme, parapent i vies ferrades.

Amb l’embassament de Canelles assolint el 30% i possiblement arribant al 40% gràcies al desglaç, les expectatives per al turisme aquàtic en Mont-rebei són positives. Les empreses locals esperen que la central hidroelèctrica de Pont de Montañana alliberi més aigua per garantir un cabal suficient que permeti la navegació segura i emocionant en aquest espectacular congost.

En conclusió, el Congost de Mont-rebei, quan compta amb prou aigua, ofereix una àmplia gamma d’activitats aquàtiques que atreuen turistes de tot el món. Les empreses locals continuen adaptant-se i buscant solucions per mantenir i millorar la seua oferta turística, assegurant que Mont-rebei continuï sent una destinació de referència per als amants de la naturalesa i les activitats a l’aire lliure.